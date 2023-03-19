Почему одни в 40 лет выглядят как бабушки, а другие как девочки

Женщины, которым в 40 лет не удается выглядеть хотя бы на 30, обвиняют своих моложавых ровесниц в злоупотреблении услугами косметологов и пластических хирургов.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Однако подобная работа над собой не всегда главная причина молодости лица.

"Рамблер" выяснил, почему в 40 лет женщины так сильно отличаются друг от друга: одних из них мы принимаем за юных девушек, других уже держим за видавших виды дам.

Гены старости

Генетику обмануть почти невозможно: именно она отвечает за то, как скоро вы обзаведетесь морщинами и седыми волосами. К примеру, у рыжих людей существует мутация, за счет которой зачастую они выглядят на два года старше ровесников. Однако, придерживаясь правильного питания и избавившись от вредных привычек, можно увеличить продолжительность жизни и даже в 50 выглядеть на 35 лет.

Лишний вес

Мало того, что внушительная жировая прослойка прибавляет женщине на вид минимум 5-7 лет, лишний вес запускает процессы старения куда раньше, чем нужно.

Иными словами, избыточный вес негативным образом сказывается на выработке коллагена. Вследствие этого женская кожа теряет упругость: появляются морщины и растяжки.

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