Почему одни в 40 лет выглядят как бабушки, а другие как девочки

Женщины, которым в 40 лет не удается выглядеть хотя бы на 30, обвиняют своих моложавых ровесниц в злоупотреблении услугами косметологов и пластических хирургов.
Однако подобная работа над собой не всегда главная причина молодости лица.
"Рамблер" выяснил, почему в 40 лет женщины так сильно отличаются друг от друга: одних из них мы принимаем за юных девушек, других уже держим за видавших виды дам.
Генетику обмануть почти невозможно: именно она отвечает за то, как скоро вы обзаведетесь морщинами и седыми волосами. К примеру, у рыжих людей существует мутация, за счет которой зачастую они выглядят на два года старше ровесников. Однако, придерживаясь правильного питания и избавившись от вредных привычек, можно увеличить продолжительность жизни и даже в 50 выглядеть на 35 лет.
Мало того, что внушительная жировая прослойка прибавляет женщине на вид минимум 5-7 лет, лишний вес запускает процессы старения куда раньше, чем нужно.
Иными словами, избыточный вес негативным образом сказывается на выработке коллагена. Вследствие этого женская кожа теряет упругость: появляются морщины и растяжки.
Многие женщины, преодолевшие 40-летний рубеж, считают, что отныне не имеют права одеваться как молодежь и следовать модным трендам. Однако это совершенно не так. Мода универсальна и почти любую тенденцию можно обыграть в любом возрасте. Главное, что стоит сделать после 40 - забыть об образах total-black и балахонах. Вам кажется, что такие наряды удачно подчеркивают фигуру и скрывают недостатки, но между тем они лишь делают вас старше.