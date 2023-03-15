Самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue

91-летняя американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче попала на обложку Vogue Czechoslovakia.

Фото: Vogue Vogue

Кармен, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, позировала в темном драпированном головном уборе с вуалью и черном пиджаке приталенного кроя. Этот снимок украсил обложку модного журнала, известного во всем мире.

На других кадрах модель появилась в вечернем длинном платье со шлейфом и крупными красными пайетками, в цветочном халате и рубашке из органзы.