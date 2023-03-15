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2 часа назад

Самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue

Диана Товсепова

91-летняя американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче попала на обложку Vogue Czechoslovakia.

Самая старая модель в мире оказалась на обложке Vogue
Фото: VogueVogue

Кармен, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, позировала в темном драпированном головном уборе с вуалью и черном пиджаке приталенного кроя. Этот снимок украсил обложку модного журнала, известного во всем мире.

На других кадрах модель появилась в вечернем длинном платье со шлейфом и крупными красными пайетками, в цветочном халате и рубашке из органзы.

Как англичанка стала моделью в 100 лет

Делль Орефиче, которую называют самой старой моделью в мире, дала личное интервью Vogue, рассказав подробности о своей жизни.

Ранее 69-летняя модель снялась в купальнике, который носила в 80-х.

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