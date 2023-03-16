Названы самые сложные пластические операции

В первую очередь специалист выделил ринопластику, редукционную маммоластику и фейслифтинг. По его словам, третья манипуляция является одной из самых сложных операций на лице.

«При ее выполнении хирургу приходится очень кропотливо и осторожно работать с тканями, поскольку рядом располагаются сосуды и нервы, которые отвечают за кровоснабжение, чувствительность лица и двигательную функцию мимических мышц», — пояснил он.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на абдоминопластику, которая направлена на коррекцию формы живота, восстановление функции мышечного каркаса при наличии грыж или диастаза прямых мышц живота, а также на удаление избытка кожи и подкожно-жировой клетчатки ниже пупка. Данное вмешательство имеет большое количество противопоказаний и осложнений, связанных как с неправильной работой хирурга, так и с нарушением рекомендаций со стороны пациента.