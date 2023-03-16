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52 минуты назад

Названы самые сложные пластические операции

Lenta.ru

Российский пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty, Никита Молотков назвал самые сложные пластические операции. Соотвествующий комментарий доктора поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

Названы самые сложные пластические операции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист выделил ринопластику, редукционную маммоластику и фейслифтинг. По его словам, третья манипуляция является одной из самых сложных операций на лице.

«При ее выполнении хирургу приходится очень кропотливо и осторожно работать с тканями, поскольку рядом располагаются сосуды и нервы, которые отвечают за кровоснабжение, чувствительность лица и двигательную функцию мимических мышц», — пояснил он.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на абдоминопластику, которая направлена на коррекцию формы живота, восстановление функции мышечного каркаса при наличии грыж или диастаза прямых мышц живота, а также на удаление избытка кожи и подкожно-жировой клетчатки ниже пупка. Данное вмешательство имеет большое количество противопоказаний и осложнений, связанных как с неправильной работой хирурга, так и с нарушением рекомендаций со стороны пациента.

«Эту операцию в последнее время часто комбинируют с круговой липосакцией тела, маммопластикой или сама абдоминопластика является частью операции, например бодилифтинга, что повышает сложность ее выполнения в разы», — добавил Молотков.

В заключение эксперт отметил такую область пластической хирургии, как реконструктивную. Подобные операции анатомически и функционально восстанавливают утраченную или деформированную часть тела пациента.

«Каждое оперативное вмешательство из этой категории требует тщательного планирования и даже работы целых команд хирургов для выполнения одной операции», — уточнил медик.

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