Домашний уход из простых продуктов: 5 масок с бананом

В последнее время бьюти-блогеры демонстрируют чудесные свойства банановой кожуры, если ее накладывать на лицо. Мы не советует повторять эксперименты, а вот маски с мякотью банана вполне подойдут для домашнего ухода.

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Если вы относитесь к тем, кто не понимает, зачем каждый месяц оставлять у косметолога баснословные суммы или у вас их попросту сегодня нет, эта статья может вам пригодиться. Красиво и ухожено выглядеть все равно хочется большинству женщин и в этом могут помочь очень простые средства. Конечно, стоит упомянуть о правильном питании и соблюдении питьевого режима, без этих составляющих вам довольно тяжело будет выглядеть хорошо, особенно если вам давно уже не 30. Добавьте к этому хорошее настроение, профилактику стресса, легкие физические нагрузки и результат точно не заставит себя долго ждать. Итак, отправляемся на кухню, ведь именно там можно найти те банальные продукты, которые помогут поддерживать нашу красоту.

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Речь пойдет об уже привычном нам фрукте — банане. В последнее время бьюти-блогеры особо чтят этот продукт, втирая внутреннюю часть шкурки на кожу лица. Радиоведущая Алла Довлатова попробовала на себе этот метод омоложения (а именно его обещают знатоки из мировой сети), но у нее случилась аллергия и пришлось срочно смывать шкурку с кожи. Мы не советуем повторять эксперимент на себе, а вот использовать маски с мякотью банана в домашних условиях рекомендуем.

Витамины А, С, Е, В6, К

Кальций

Магний

Фосфор

Калий

Натрий Банан содержит:

Все эти полезные вещества в банане помогут нашей коже и снаружи, например бороться с сухостью и пигментацией, замедлить старение, разгладить мелким морщины и добавить коже сияния.

Увлажняем: маска с бананом и сметаной

Для этой маски нам понадобится мякоть из половины банана и около 20 г жирной сметаны. Хорошо смешиваем эти ингредиенты и добавляем половину чайной ложки оливкового масла (используйте масло холодного отжима). Смесь нанести на кожу лица на 20 минут, а затем аккуратно смыть теплой водой.

Убираем морщины: маска с бананом и желтком

Регулярное применение этой маски подарит вам питание кожи и устранение морщин. Для маски вам понадобится одна чайная ложка оливкового масла холодного отжима и желток одного яйца. Эти ингредиенты добавляем к одной столовой ложке пюре из банана и наносим на чистое подготовленное лицо. Держим маску 15 минут, после аккуратно снимаем теплой водой.

Сужаем поры: маска из банана для жирной кожи

К мякоти одного банана добавить 10 мл свежего лимонного сока. Аккуратно нанести маску на кожу лица и выдержать 35 минут. По окончании времени смыть маску отваром ромашки.

От пигментных пятен: маска из банана и апельсинового сока

Мякоть половины банана смешать с двумя чайными ложками свежего апельсинового сока. Нанести на кожу и держать 10-15 минут. Затем аккуратно смыть теплой водой.

Для озорного взгляда: маска из банана для кожи вокруг глаз