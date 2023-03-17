Раскрыты действенные способы сохранить качество волос

В первую очередь специалист посоветовала еженедельно использовать маски для быстрого восстановления прядей после многочисленных укладок. «Эти средства помогают локонам сохранять влагу и приобретать блеск», — пояснила Роус.

«Посещайте парикмахера раз в три месяца, чтобы концы прядей выглядели свежими и здоровыми», — добавила она.

В феврале врач-трихолог «СМ-Косметологии» Виктория Ощепкова раскрыла россиянам вредоносные последствия сушки волос феном. Доктор посоветовала сушить локоны на минимальных температурах, а также следить за потоком воздуха инструмента. По ее мнению, он должен идти по всей длине прядей, а не в обратном или горизонтальном направлении.