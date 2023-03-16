Что делать с шеей, чтобы она не выдавала возраст

Шея зачастую первой начинает проявлять признаки старения. Этот процесс запускается довольно рано – начиная с 25 лет. Тут, конечно, большую роль играет генетика и образ жизни, качество кожи.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, как сохранить упругость и красоту шеи, чтобы она не выдавала возраст.

Причинами раннего старения кожи в области шеи являются сразу несколько факторов:

небольшое количество подкожного жира в этой области;

вредные привычки;

сон на высокой подушке;

неправильный прикус;

проблемы с позвоночником;

депрессия;

неправильное питание.

Для того, чтобы избежать ранних проявления "увядания" кожи в области шеи и появления второго подбородка, необходимо придерживаться этих правил: