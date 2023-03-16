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1 час назад

Что делать с шеей, чтобы она не выдавала возраст

Мира Маркина

Шея зачастую первой начинает проявлять признаки старения. Этот процесс запускается довольно рано – начиная с 25 лет. Тут, конечно, большую роль играет генетика и образ жизни, качество кожи.

Что делать с шеей, чтобы она не выдавала возраст
Фото: UnsplashUnsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет, как сохранить упругость и красоту шеи, чтобы она не выдавала возраст.

Причинами раннего старения кожи в области шеи являются сразу несколько факторов:

  • небольшое количество подкожного жира в этой области;
  • вредные привычки;
  • сон на высокой подушке;
  • неправильный прикус;
  • проблемы с позвоночником;
  • депрессия;
  • неправильное питание.

Для того, чтобы избежать ранних проявления "увядания" кожи в области шеи и появления второго подбородка, необходимо придерживаться этих правил:

  1. Шею необходимо увлажнять и тонизировать так же часто, как и кожу лица. По утрам ополаскивайте шею прохладной водой, после чего используйте очищающий гель, тоник и увлажняющий крем. Сухость кожи лишь способствует появлению морщин и других признаков старения. Раз или два в неделю можно проводить пилинг для того, чтобы улучшить кровообращение, после чего можно нанести питательную маску.
  2. В жаркое время года наносите крем с защитой от солнечных лучей не только на лицо, но и на шею. УФ-лучи ускоряют процессы старения кожи, разрушая коллаген, потому важно защитить от них и шею.
  3. Не ходите и не сидите с опущенной вниз головой. Чаще смотрите вверх.
  4. Делайте несложный самомассаж в домашних условиях. После нанесения масла поглаживающими движениями двигайтесь от груди к плечам, а далее – к подбородку.
  5. Замените обыкновенную подушку на специальную тонкую ортопедическую – то, как вы спите, оказывает большое влияние на состояние кожи как лица, так и шеи. Зачастую пресловутые "кольца Венеры" образуются именно вследствие сна на высокой подушке.
  6. Чаще выполняйте упражнения для тренировки мышц шеи и практикуйте "фейсфитнес". Мышцы лица и шеи требуют не меньшего внимания, чем любые другие мышцы тела.

Как выполнять перкуссионный массаж головы и шеи: видео

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