Что делать с шеей, чтобы она не выдавала возраст

Шея зачастую первой начинает проявлять признаки старения. Этот процесс запускается довольно рано – начиная с 25 лет. Тут, конечно, большую роль играет генетика и образ жизни, качество кожи.
Фото: UnsplashUnsplash
В этом материале "Рамблер" расскажет, как сохранить упругость и красоту шеи, чтобы она не выдавала возраст.
Причинами раннего старения кожи в области шеи являются сразу несколько факторов:
- небольшое количество подкожного жира в этой области;
- вредные привычки;
- сон на высокой подушке;
- неправильный прикус;
- проблемы с позвоночником;
- депрессия;
- неправильное питание.
Для того, чтобы избежать ранних проявления "увядания" кожи в области шеи и появления второго подбородка, необходимо придерживаться этих правил:
- Шею необходимо увлажнять и тонизировать так же часто, как и кожу лица. По утрам ополаскивайте шею прохладной водой, после чего используйте очищающий гель, тоник и увлажняющий крем. Сухость кожи лишь способствует появлению морщин и других признаков старения. Раз или два в неделю можно проводить пилинг для того, чтобы улучшить кровообращение, после чего можно нанести питательную маску.
- В жаркое время года наносите крем с защитой от солнечных лучей не только на лицо, но и на шею. УФ-лучи ускоряют процессы старения кожи, разрушая коллаген, потому важно защитить от них и шею.
- Не ходите и не сидите с опущенной вниз головой. Чаще смотрите вверх.
- Делайте несложный самомассаж в домашних условиях. После нанесения масла поглаживающими движениями двигайтесь от груди к плечам, а далее – к подбородку.
- Замените обыкновенную подушку на специальную тонкую ортопедическую – то, как вы спите, оказывает большое влияние на состояние кожи как лица, так и шеи. Зачастую пресловутые "кольца Венеры" образуются именно вследствие сна на высокой подушке.
- Чаще выполняйте упражнения для тренировки мышц шеи и практикуйте "фейсфитнес". Мышцы лица и шеи требуют не меньшего внимания, чем любые другие мышцы тела.