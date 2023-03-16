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2 часа назад

Три распространенные ошибки в уходе за волосами: видео

Стелла Шмель

Чтобы сохранить здоровье и красоту волос, необходимо подобрать уход, который подходит именно вашему типу. Но даже при использовании качественных средств, состояние волос может быть печальным из-за неправильного использования полотенца, расчески или фена.

Блогер @Lesyaacare рассказала о трех основных ошибках, которые часто совершают даже те, кто следит за здоровьем волос.

В первую очередь нельзя расчесывать мокрые волосы, так они больше травмируются, что приводит к появлению секущихся кончиков. Многие не знают, что маски для волос лучше использовать на подсушенные полотенцем волосы, так они будут эффективнее восстанавливать поврежденные участки.

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Подробнее о том, какие ошибки совершают девушки в уходе за волосами, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему нельзя ходить с одним маникюром дольше трех недель.

Красота,Видео,
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