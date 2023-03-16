Назван оптимальный для женщин размер груди после пластики

«Минусы такого гиперобъема — вес. Импланты могут дать очень неприятные осложнения на спину (нагрузка на позвоночник). Но, кроме того, я не считаю это красивым и никакого отношения к эстетике гиперобъемная грудь не имеет», — заявил Гогиберидзе.