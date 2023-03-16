Блогерша показала способ мытья расчесок и была обругана в сети

«Вообще расчески надо мыть каждый день или хотя бы раз в неделю!», «Очень люблю твои советы, но, смотря на накопленные колтуны на расческах, мне кажется, что проще их выкинуть и купить новые», «Свои волосы надо снимать с расчески после каждого использования. Иначе смотрится это отвратительно», «Две недели? Это слишком много!» — высказывались они.