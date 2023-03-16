Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
59 минут назад

Звездный парикмахер назвала вызывающие облысение ошибки в укладке волос

Lenta.ru

Звездный парикмахер и владелица салона красоты 5 Salon & Spa в Нью-Йорке Она Диас-Сантин назвала ошибки в укладке волос, которые могут вызвать облысение. Соответствующий материал появился на сайте издания She Finds.

Парикмахер назвала вызывающие облысение ошибки в укладке волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт призвала читательниц перестать делать прямые проборы. В случае уже имеющихся истонченных волос Диас-Сантин посоветовала укладывать волосы на боковой пробор, а также носить ободки, чтобы добавить прядям дополнительный объем.

Кроме того, по ее словам, спровоцировать появление залысин может частое использование мусса и сухого шампуня. «Нанесение густых или тяжелых продуктов на волосы может склеить и сделать их тоньше. Также они могут стать причиной облысения», — рассказала специалист и порекомендовала вместо них присмотреться к легким пенкам и лакам.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий