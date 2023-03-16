Парикмахер назвала вызывающие облысение ошибки в укладке волос

Звездный парикмахер и владелица салона красоты 5 Salon & Spa в Нью-Йорке Она Диас-Сантин назвала ошибки в укладке волос, которые могут вызвать облысение. Соответствующий материал появился на сайте издания She Finds .

В первую очередь эксперт призвала читательниц перестать делать прямые проборы. В случае уже имеющихся истонченных волос Диас-Сантин посоветовала укладывать волосы на боковой пробор, а также носить ободки, чтобы добавить прядям дополнительный объем.

Кроме того, по ее словам, спровоцировать появление залысин может частое использование мусса и сухого шампуня. «Нанесение густых или тяжелых продуктов на волосы может склеить и сделать их тоньше. Также они могут стать причиной облысения», — рассказала специалист и порекомендовала вместо них присмотреться к легким пенкам и лакам.