Косметолог рассказала о методах профилактики сонных морщин

Как рассказала российский специалист, чтобы с возрастом избежать глубоких морщин и заломов на лице, следует не только ухаживать за кожей, но и выбирать правильную позу для сна. Эксперт порекомендовала перед сном тщательно очистить кожу и нанести на нее жирный питательный крем. Однако сделать это нужно не позже чем за полчаса до того, как лечь в постель, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".