Косметолог рассказала о методах профилактики сонных морщин

Косметолог Олеся Панченко рассказала о том, как женщинам в возрасте правильно спать, чтобы сохранить красоту лица.
Как рассказала российский специалист, чтобы с возрастом избежать глубоких морщин и заломов на лице, следует не только ухаживать за кожей, но и выбирать правильную позу для сна. Эксперт порекомендовала перед сном тщательно очистить кожу и нанести на нее жирный питательный крем. Однако сделать это нужно не позже чем за полчаса до того, как лечь в постель, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Также Панченко рассказала, что правильная поза для сна поможет не состариться в кровати.
– Если у вас нет проблем с дыханием, то спать лучше на спине. Это не всегда удобно и привычно, но если вы сумеете себя к этому приучить, то лицо точно скажет спасибо, – цитирует СМИ косметолог.
Специалист добавила, что подушка не должна быть слишком объемной и мягкой, следует отдать предпочтение тем, которые фиксируют положение головы во время сна, или присмотреться к ортопедическим вариантам.
Помещение для сна должно быть проветренным, а воздух увлажненным, заключила Панченко.