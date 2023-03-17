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1 час назад

Косметолог рассказала о методах профилактики сонных морщин

Vse42.ru

Косметолог Олеся Панченко рассказала о том, как женщинам в возрасте правильно спать, чтобы сохранить красоту лица.

Косметолог рассказала о методах профилактики сонных морщин
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала российский специалист, чтобы с возрастом избежать глубоких морщин и заломов на лице, следует не только ухаживать за кожей, но и выбирать правильную позу для сна. Эксперт порекомендовала перед сном тщательно очистить кожу и нанести на нее жирный питательный крем. Однако сделать это нужно не позже чем за полчаса до того, как лечь в постель, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также Панченко рассказала, что правильная поза для сна поможет не состариться в кровати.

– Если у вас нет проблем с дыханием, то спать лучше на спине. Это не всегда удобно и привычно, но если вы сумеете себя к этому приучить, то лицо точно скажет спасибо, – цитирует СМИ косметолог.

Специалист добавила, что подушка не должна быть слишком объемной и мягкой, следует отдать предпочтение тем, которые фиксируют положение головы во время сна, или присмотреться к ортопедическим вариантам.

Помещение для сна должно быть проветренным, а воздух увлажненным, заключила Панченко.

Красота,
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