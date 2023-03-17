Как подобрать духи, которые сведут с ума

Чувственные ароматы-афродизиаки окружены пеленой тайны.

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Как подобрать «самый» аромат, который вскружит голову окружающим? Как правильно использовать такой афродизиак?

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Мы поговорили с Надеждой Дроздовой, парфюмерным экспертом парфюмерно-косметической компании «Понти Парфюм».

Как действуют ароматы-афродизиаки?

Нос – единственный орган чувств человека, не имеющий «посредников». Как только мы вдыхаем аромат, сигнал мгновенно считывается нашей лимбической системой. Именно она отвечает за наше настроение, эмоции и даже частоту сердечных сокращений. Таким образом, правильный аромат способен вызвать у нас определённые чувства и воспоминания, изменить к лучшему наше душевное состояние.

Тогда как работают ароматы-афродизиаки? Это тоже химическая реакция, но немного другого формата – она способна вызвать влечение, взбудоражить сознание и вызвать романтический интерес. Повышается давление, сердце начинает биться быстрее, а в сознании разливается приятное возбуждение по отношению к обладателю или обладательнице аромата.

Какие ароматы считаются афродизиаками?

Выбирая аромат-афродизиак старайтесь отдавать предпочтение так называемым анималистичным нотам. Например, амбра или мускус. Удивительно, но ароматы на основе этих нот считываются нашим разумом как запах тела. И действуют практически на всех.

Также обратите внимание на туберозу. В её цветках в большом количестве содержится вещество норлимбанол, которое также, как и мускус и амбра, способен привлечь внимание. Также к афродизиакам относятся эфирные масла иланг-иланга, нероли, пачули, чёрного перца, жасмина, ванили и сандалового дерева.

И, конечно, отлично способны выступить пряные ароматы специй – корица, кардамон и мускатный орех.

Как выбрать?

Ароматов-афродизиаков действительно очень много! Чтобы скорее определиться с выбором, рекомендуем мужчинам присмотреться к ароматам на основе уда, нероли, мускатного ореха, чёрного перца и кардамона, разбавленным цитрусовыми нотами.

А женщинам советуем выбирать подчеркивающие чувственность ароматы нежной ванили, цветочных нот и сандала.

Как правильно наносить?

Главное правило – злоупотреблять афродизиаками (как и любым ароматом) не стоит. Излишняя насыщенность способна вызвать и противоположный эффект, что, конечно, же нам не нужно.

Чтобы аромат раскрылся в полную силу, нанесите его на пульсирующие точки – на шею и запястье. Также можно немного нанести за ухо.