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2 часа назад

Названы способы избежать появления секущихся кончиков

Lenta.ru

Российский парикмахер-стилист Любовь Варижук назвала способы избежать появления секущихся кончиков. Ее комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Названы способы избежать появления секущихся кончиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Справиться с данной проблемой помогут регулярные стрижки, отметила эксперт. Так, она порекомендовала посещать мастера каждые два-три месяца.

«В любом случае следует обращаться к профессионалам и использовать острые ножницы, чтобы не травмировать волосы еще больше», — заявила специалистка.

В то же время тем, кто не хочет потерять длину прядей, она посоветовала пользоваться специальными косметическими препаратами с кератином, пантенолом, витамином Е или аргановым маслом.

Кроме того, она призвала не подвергать волосы термической обработке и отказаться от частого использования утюжка, плойки и фена, а при их применении использовать защитные средства. Также парикмахер указала, что следует следить за питанием.

«Витамины В, С и Е, а также железо, цинк и биотин — все они помогут сделать ваши волосы здоровыми и красивыми», — заключила собеседница издания.

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