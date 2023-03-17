Названы способы избежать появления секущихся кончиков

Российский парикмахер-стилист Любовь Варижук назвала способы избежать появления секущихся кончиков. Ее комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Справиться с данной проблемой помогут регулярные стрижки, отметила эксперт. Так, она порекомендовала посещать мастера каждые два-три месяца.

«В любом случае следует обращаться к профессионалам и использовать острые ножницы, чтобы не травмировать волосы еще больше», — заявила специалистка.

В то же время тем, кто не хочет потерять длину прядей, она посоветовала пользоваться специальными косметическими препаратами с кератином, пантенолом, витамином Е или аргановым маслом.

Кроме того, она призвала не подвергать волосы термической обработке и отказаться от частого использования утюжка, плойки и фена, а при их применении использовать защитные средства. Также парикмахер указала, что следует следить за питанием.