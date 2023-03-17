В чем разница между люксовой и бюджетной косметикой

Так, одним из важных факторов дороговизны является упаковка косметического средства
Дорогие ингридиенты и стильная упаковка являются главными факторами разной цены на косметику из масс-маркета и люксовые продукты, рассказала ведущий российский визажист, преподаватель Яна Панфиловская в беседе с «Газетой.Ru».
«В дорогой косметике используются дорогие компоненты, экстракты и отдушки, в бюджетном сегменте — более простое сырье. Однако, это не говорит о том, что такая косметика будет вредной или плохой. Просто для создания дешевого продукта не имеет смысла брать дорогие химические вещества, так как они себя не окупят», — пояснила эксперт.
Также по мнению визажиста, не менее важным фактором дороговизны является и упаковка косметического средства.
По ее словам, качество не всегда зависит от цены, поэтому при выборе продукта эксперт советует обратить внимание на состав.
«Стоимость косметики не является индикатором ее качества. Сейчас производители недорогих средств используют современные технологии и качественное сырье, что позволяет создавать продукт с хорошим составом, который будет выполнять свою цель при применении», — рассказала Панфиловская.