В чем разница между люксовой и бюджетной косметикой

«В дорогой косметике используются дорогие компоненты, экстракты и отдушки, в бюджетном сегменте — более простое сырье. Однако, это не говорит о том, что такая косметика будет вредной или плохой. Просто для создания дешевого продукта не имеет смысла брать дорогие химические вещества, так как они себя не окупят», — пояснила эксперт.