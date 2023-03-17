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1 час назад

Начавшая седеть в девять лет девушка рассказала о своем опыте

Lenta.ruиещё 1

Начавшая седеть в девять лет американка Зои Миолла рассказала о своем опыте. Соответствующий материал публикует Mirror.

Начавшая седеть в девять лет девушка рассказала о своем опыте
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Девушка пояснила, что впервые ее волосы стали терять цвет, когда она была ребенком, за что в школе девочку начали дразнить бабушкой. По достижении 12 лет жительница Коннектикута решила окрашивать пряди и скрывала свою естественную внешность до 18 лет, пока не поступила в художественный колледж. По словам Миоллы, в данном учебном заведении окружающие толерантно относились к особенностям других людей, поэтому впоследствии она решила вернуться к натуральному оттенку прядей.

Так, юзерша отказалась от окрашивания и к настоящему моменту поседела на 90 процентов.

«Я очень горжусь своими волосами. Я не всегда принимала их и не чувствовала себя уверенно, но теперь это моя определяющая черта. Я люблю их», — отметила 25-летняя американка, добавив, что ее возлюбленному также нравится ее внешность.

В июле 2022 года визажист Тиа Кодрингтон из США показала свадебный образ невесты Кадеи Джексон Бейкер и прославила ее в сети. В начале видео 38-летняя Бейкер предстала без косметики, а ее седые волосы были уложены волнами и убраны от лица с помощью заколок.

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