Начавшая седеть в девять лет девушка рассказала о своем опыте

Начавшая седеть в девять лет американка Зои Миолла рассказала о своем опыте. Соответствующий материал публикует Mirror.

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Девушка пояснила, что впервые ее волосы стали терять цвет, когда она была ребенком, за что в школе девочку начали дразнить бабушкой. По достижении 12 лет жительница Коннектикута решила окрашивать пряди и скрывала свою естественную внешность до 18 лет, пока не поступила в художественный колледж. По словам Миоллы, в данном учебном заведении окружающие толерантно относились к особенностям других людей, поэтому впоследствии она решила вернуться к натуральному оттенку прядей.

Так, юзерша отказалась от окрашивания и к настоящему моменту поседела на 90 процентов.

«Я очень горжусь своими волосами. Я не всегда принимала их и не чувствовала себя уверенно, но теперь это моя определяющая черта. Я люблю их», — отметила 25-летняя американка, добавив, что ее возлюбленному также нравится ее внешность.