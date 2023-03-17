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37 минут назад

Как избежать появления морщин во время сна

Lenta.ru

Российский косметолог Олеся Панченко назвала способ избежать появления морщин во время сна. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

Как избежать появления морщин во время сна
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь специалистка посоветовала придерживаться правильной позы в течение ночного отдыха. Так, при отсутствии проблем с дыханием следует ложиться на спину. «Это не всегда удобно и привычно, но если вы сумеете себя к этому приучить, то лицо точно скажет спасибо», — отметила собеседница издания.

В то же время сохранить моложавую внешность поможет использование ортопедических подушек, которые подстраиваются под форму головы, а также наволочек из шелка, сатина или атласа. Кроме того, следует проветривать помещение и увлажнять воздух — например, с помощью вазы с водой у кровати, посоветовала Панченко.

В феврале британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. В борьбе со старением также эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3.

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