Хирург назвал способ распознать наличие пластики на лице

Пластический хирург Антон Выходцев рассказал, как определить, сделана ли у женщины пластика лица. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

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По словам хирурга, на наличие пластики могут указывать рубцы, а также большой объем в необычных местах. Например, массивные скулы. Признаками коррекции лица могут быть неестественные западания или возвышения при чрезмерной травматизации мягких тканей.

Еще на то, что женщина выполнила операцию, указывают изменение фактуры кожи и ее сильное натяжение. Во втором случае могут также быть заметны растяжение рта и сильно приподнятые углы глаз и бровей.