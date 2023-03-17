Хирург назвал способ распознать наличие пластики на лице

Пластический хирург Антон Выходцев рассказал, как определить, сделана ли у женщины пластика лица. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".
По словам хирурга, на наличие пластики могут указывать рубцы, а также большой объем в необычных местах. Например, массивные скулы. Признаками коррекции лица могут быть неестественные западания или возвышения при чрезмерной травматизации мягких тканей.
Еще на то, что женщина выполнила операцию, указывают изменение фактуры кожи и ее сильное натяжение. Во втором случае могут также быть заметны растяжение рта и сильно приподнятые углы глаз и бровей.
О блефаропластике, операции по изменению формы век, могут говорить округлая форма глаз и рубцы, которые женщины скрывают при помощи татуажа и яркого макияжа.