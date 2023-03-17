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1 час назад

Хирург Выходцев назвал способ распознать наличие пластики на лице

Мира Маркина

Пластический хирург Антон Выходцев рассказал, как определить, сделана ли у женщины пластика лица. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Хирург назвал способ распознать наличие пластики на лице
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам хирурга, на наличие пластики могут указывать рубцы, а также большой объем в необычных местах. Например, массивные скулы. Признаками коррекции лица могут быть неестественные западания или возвышения при чрезмерной травматизации мягких тканей.

Еще на то, что женщина выполнила операцию, указывают изменение фактуры кожи и ее сильное натяжение. Во втором случае могут также быть заметны растяжение рта и сильно приподнятые углы глаз и бровей.

О блефаропластике, операции по изменению формы век, могут говорить округлая форма глаз и рубцы, которые женщины скрывают при помощи татуажа и яркого макияжа.

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