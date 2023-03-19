Как укрепить ногти в домашних условиях: эффективные методы

Заботиться о красоте ногтей не только полезно, но и приятно. Тем более, что укрепление ногтей в домашних условиях действительно возможно. Достаточно лишь подойти к задаче комплексно и со всех сторон. Эти процедуры помогут вам укрепить и отрастить красивые, ровные, здоровые ногтевые пластины.

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«Рамблер» рассказывает, как ухаживать за ногтями дома и когда стоит обратиться к врачу.

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Многие в качестве покрытия выбирают гель-лак – он легко наносится, долго держится и отлично выглядит на протяжении всего срока ношения. Но специалисты рекомендуют делать перерывы, чтобы ногтевые пластины успевали отдохнуть. Даже если вы не будете самостоятельно снимать покрытие, а наоборот будете вовремя приходить к мастеру, который внимательно и осторожно будет работать с вашими ногтями.

Ванночки с молоком

Молочные ванночки можно делать курсами: неделю – ванночки, две недели перерыв. Берем молоко, подойдет любое, кроме обезжиренного, нагреваем в кастрюле до температуры, которую будет приятна вашим рукам. Затем опускаем руки на 20-30 минут. После наносим крем.

Маска с парафином

Возьмите косметический парафин, растопите на водяной бане, добавьте немного оливкового масла, опустите руки, подержите маску два-три часа.

Витамины для ногтей

Возьмите в аптеке витамины А и Е в капсулах, проколите капсулу иголкой, нанесите содержимое на ногти. Дайте впитаться

Косметические масла

В аптеках и косметических магазинах можно найти персиковое масло, масло жожоба, масло виноградных косточек и еще массу самых разных вариантов, выберите то, которое вам нравится, и регулярно наносите на ногти.

Ванночки с морской солью

Наполните миску теплой водой, растворите в ней две столовые ложки морской соли, можно капнуть пару капель йода. Подержите руки 15-20 минут. Делайте регулярно. Такая маска поможет справиться с проблемой расслаивающихся ногтей.

Почему еще ногти могут испортиться

Здесь дело не только в ошибках ухода, но и образе жизни. Если вам не хватает витаминов, вы неправильно питаетесь, мало спите, чувствуете себя в целом неважно, то и ногти также будут страдать. Обратите на это внимание. Постарайтесь наладить режим труда и отдыха и сбалансировать рацион. Вы должны хорошо отдыхать, а вместе с пищей получать все необходимые витамины и микроэлементы, а также белки, жиры и углеводы.

Когда нужно идти к врачу

Если вы травмировали ноготь или ногтевой валик, у вас началось воспаление, стоит обратиться к дерматологу. Если под гель-лаком образовались пятна, началось расслоение ногтевой пластины или ее отслойка от ногтевого ложа, нужно отказаться от маникюра и идти к врачу.

Также стоит записать на прием, если ни ванночки, ни маски никак не улучшили состояние ногтей и кожи рук. Это может указывать на серьезное заболевание, диагностировать и вылечить которое должен доктор.

Что делать, чтобы ногти всегда чувствовали себя хорошо

Если у вас есть привычка грызть ногти или отрывать заусенце – немедленно откажитесь от нее. Буквально волевым усилием. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Тактика такая: как только заметите, что уже начали грызть ногти, прервитесь на секунду и постарайтесь вспомнить, а что произошло прямо перед этим. Возможно, вы узнали неприятную новость, вам стало грустно или скучно, вам кто-то разозлил или вы разозлились на себя и почувствовали досаду. Это раздражитель, на который вы реагируете всегда одинаково – начинаете грызть ногти. Придумайте любое другое действие, которое вам поможет успокоиться – выпить чаю, посмотреть в окно, сходить на прогулку. Кстати, способ помогает бороться почти со все вредными привычками. Надевайте перчатки, когда моете посуду или убираете дом. Эта полезная привычка поможет вам сохранить и ногти, и кожу рук. Если перчатки вас бесят и вы никак не можете к ним привыкнуть, вместо них можно наносить на руки крем, который в своем составе содержит диметикон или другие силиконы. Не забывайте об увлажняющем креме для рук. Наносить его можно каждый раз, когда почувствуете необходимость, но не реже хотя бы пары раз в день. Причем не забывайте, втирать крем также в кутикулу и ногтевые пластины, если они не покрыты лаком. Не используйте для снятия лака жидкость, содержащую ацетон.