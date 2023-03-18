Что нужно делать, чтобы отрастить здоровые ногти

"Рамблер" расскажет о том, как сделать ногти крепче и здоровее и отрастить их, по мнению дерматологов.

Фото: Unsplash Unsplash

Слабые ломкие ногти могут доставлять настоящее неудобство, не говоря уже о том, что это серьезно подрывают уверенность в себе. Но как бы ни было заманчиво желание спрятать свои тонкие и слоящиеся ногти под перманентным гелевым или акриловым маникюром, существует множество способов, которые в совокупности могут вернуть вашим ногтям былую славу.

Видео дня

Итак, что же заставляет наши ногти становиться слабыми и ломкими? По словам специалистов, ногти состоят из слоев кератина, белка, который также содержится в наших волосах и коже.С возрастом клетки нашего тела вырабатывают кератин медленнее, что может привести к ослаблению ногтей и их сухости и тусклости.

Однако не только процесс старения влияет на наши ногти, сколько воздействие на них экстремального холода, чрезмерного мытья рук и контакта с химическими веществами — это все может истощить ваши ногти, сделав их сухими и уязвимыми.

Регулярно увлажняйте руки и ногти

Частое увлажнение ногтей и кожи вокруг них кремом для рук может предотвратить дальнейшее ухудшение целостности ногтей Такие средства выполняют двойную функцию: питают ногти и защищают их от будущих повреждений, удерживая влагу.

Масло для кутикулы также помогает восстанавливать, питать и увлажнять слабые ногти, объясняет сертифицированный дерматолог из Северной Каролины Шил Десаи Соломон, доктор медицинских наук .

Делайте маникюр сами

Используйте мягкую пилочку для ногтей, чтобы края ногтей были гладкими. С более грубыми пилками вы рискуете сделать разрывы в ногте, что может привести к отслаиванию и заусенцам.

Подпиливайте ногти в одном направлении длинными и быстрыми (но нежными) движениями. Качающие движения вперед и назад могут привести к расщеплению ногтя.

Откажитесь от жидкостей для снятия лака, содержащих ацетон

Жидкость для снятия лака с ацетоном агрессивна для слабых ногтей и может их высушить. Использование ацетона может вызвать шершавость, расщепление и неприглядные белые пятнистые пятна на ногтях.

Используйте средства без ацетона на основе эфирных масел, чтобы удалить лак быстро и очень мягко воздействуя на ногти и кутикулу.

Ешьте больше продуктов, укрепляющих ногти

Убедитесь, что вы также потребляете достаточно белка и кальция , которые, как считается, способствуют здоровью ногтей, говорит Робин Эванс, доктор медицинских наук. Также может помочь потребление продуктов, богатых биотином, таких как овощи, яйца и орехи.

Пейте воду

Пить достаточное количество воды необходимо для здоровья, в том числе, ногтей. Без достаточного увлажнения изнутри ногти могут стать ломкими, легко ломаться или отслаиваться. Вода поможет вашим ногтям удерживать влагу и оставаться сильными.

Поговорите с врачем на счет пищевых добавок с биотином

Считается, что биотин (также известный как витамин В7) улучшает рост волос и ногтей. Поскольку он растворим в воде, он не накапливается в организме, поэтому вы должны убедиться, что употребляете его ежедневно.

Большинство взрослых должны получать 30 микрограммов (мкг). но ваш врач может порекомендовать дозу меньше или больше, в зависимости от анамнеза.

Минимизируйте воздействие воды

Когда ваши руки погружаются в воду в течение длительного времени (скажем, во время мытья посуды, принятия ванны или плавания), это не только обезвоживает вашу кожу, но и высасывает влагу из ваших ногтей. .

«Вода следует за водой, поэтому вода в наших телах истощается, чем дольше мы в ней пребываем. Мойте посуду в перчатках и защитите ногти и кожу рук.

Меньше геля

Частый маникюр с гелем или акрилом может привести к тому, что ваши ногти будут отслаиваться и слабеть. Обязательно дайте ногтям время «подышать» между маникюром или делайте гель-лак только по особым случаям. Ни в коем случае не отрывайте покрытие от ногтей самостоятельно.

Пройдите обследование