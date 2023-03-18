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2 часа назад

Анну Семенович раскритиковали из-за неудачного фотошопа

Газета.Ru

Певицу Анну Семенович раскритиковали из-за злоупотребления обработкой фотографий. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео с серией снимков, на которых заметно чрезмерное редактирование фигуры и кожи.

Анну Семенович раскритиковали из-за неудачного фотошопа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Зачем столько фотошопа? Люди же не слепые"; "Вы же выступаете за бодипозитив, и этими сильно отфотошопленными фотографиями сами себе противоречите"; "Я себя люблю, а зачем тогда столько фотошопа? Зачем обманываете людей, да еще зовете на курсы, как полюбить себя?" — написали пользователи.

Поклонники Семенович также отметили плохую обработку снимков:

"Обожаю Аню, но фотки плохо отфотошоплены"; "Аня, вы очень милая, интересная и красивая в своем теле — такая, какая есть, душевная, простая. Поэтому вас люди любят. От фотошопа вы теряете свою индивидуальность".

Ранее Семенович рассказала об интервальном голодании на Мальдивах.

Красота,Анна Семенович,
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