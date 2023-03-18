Анну Семенович раскритиковали из-за неудачного фотошопа

"Зачем столько фотошопа? Люди же не слепые"; "Вы же выступаете за бодипозитив, и этими сильно отфотошопленными фотографиями сами себе противоречите"; "Я себя люблю, а зачем тогда столько фотошопа? Зачем обманываете людей, да еще зовете на курсы, как полюбить себя?" — написали пользователи.