Анну Семенович раскритиковали из-за неудачного фотошопа

Певицу Анну Семенович раскритиковали из-за злоупотребления обработкой фотографий. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео с серией снимков, на которых заметно чрезмерное редактирование фигуры и кожи.
"Зачем столько фотошопа? Люди же не слепые"; "Вы же выступаете за бодипозитив, и этими сильно отфотошопленными фотографиями сами себе противоречите"; "Я себя люблю, а зачем тогда столько фотошопа? Зачем обманываете людей, да еще зовете на курсы, как полюбить себя?" — написали пользователи.
Поклонники Семенович также отметили плохую обработку снимков:
"Обожаю Аню, но фотки плохо отфотошоплены"; "Аня, вы очень милая, интересная и красивая в своем теле — такая, какая есть, душевная, простая. Поэтому вас люди любят. От фотошопа вы теряете свою индивидуальность".
Ранее Семенович рассказала об интервальном голодании на Мальдивах.