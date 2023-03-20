Названы три самые частые ошибки в макияже

«Девушки часто совершают одну и ту же ошибку: не ухаживают за кожей и не готовят ее к нанесению косметики. Это не только утренний и вечерний ритуалы, но и очищение и увлажнение кожи перед тем, как начать краситься», — пояснила эксперт.