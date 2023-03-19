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1 час назад

Нутрициолог перечислила продукты для сохранения молодости

Мослентаиещё 1

Продукты, которые способствуют сохранению молодости, перечислила в беседе с «Мослентой» интегративный нутрициолог и кето-коуч Наталья Конюхова. Специалист призвала придерживаться правильного питания, отказавшись от сахара.

Нутрициолог перечислила продукты для сохранения молодости
Фото: МослентаМослента

«Ранние морщинки на коже — первый признак поражения коллагеновых и эластиновых волокон простыми сахарами. Попадая в кровь вместе с пищей (сладкая выпечка, десерты, фрукты, молочные продукты), они образуют поперечные "сшивки" с молекулами белка. Волокна коллагена отвердевают, уплотняются, в подкожном слое уменьшается количество жидкости, что и приводит к образованию морщин. Этот процесс называют гликацией. Он происходит во всех органах и системах», — рассказала Наталья Конюхова.

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Если человек в большом количестве ест богатую простыми сахарами пищу, нарушается обмен веществ. Происходит гипоксия, гибнут клетки. С возрастом в организме накапливается слишком много продуктов гликации. Наступает интоксикация, что ведет к развитию различных заболеваний. Чтобы замедлить процесс гликации, достаточно поменять рацион. Нутрициолог призвала есть больше пряностей, зелени, перца и грибов.

Розмариновая кислота

Базилик, мелисса, розмарин, майоран, шалфей, тимьян, мята содержат розмариновую кислоту. Она улучшает метаболизм жиров, способствует снижению массы тела, оказывает противотромбозное, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее, антидепрессантное, противовирусное, дегликирующее и антибактериальное действие.

Каротиноиды

Это продукты с высоким содержанием витамина А, который дарит коже внутреннее свечение. К ним относятся оранжевые фрукты и овощи, зелень, дыня, красный перец.

Калий

Минерал помогает избавиться от отеков и токсинов, нормализует водно-солевой баланс. Он содержится в томатах, арбузах, красном перце, грейпфруте.

Витамины группы В

Эти микронутриенты незаменимы для регенерации клеток, ускорения обменных процессов. Биотин (В7) присутствует в авокадо и яичных желтках, В8 — в бобовых, спарже, рибофлавин (В2) — в миндале, свекле, грибах.

Витамины С и Е

Это мощные антиоксиданты, которые способствуют выработке коллагена и ускоряют восстановление клеток. Витамин С есть в шиповнике, черной смородине, цитрусовых, киви, шпинате, зеленом перце, дыне. Витамин Е — в семенах, орехах, авокадо.

Также, по мнению Конюховой, в меню обязательно должен присутствовать белок (рыба, морепродукты, мясо). Несколько раз в месяц рекомендуется есть субпродукты (почки, печень, мозги, сердце), а также включать в рацион качественные жиры: яйца, авокадо, жирные сорта рыбы, баранину, сливочное, топленое масло.

Старение — это в том числе результат потери влаги. Выпивая утром стакан воды, вы запускаете систему ЖКТ и детокса. Лучше, если жидкость будет подогретой до 50 градусов: это улучшит ток желчи.

Стоить обратить внимание и на пищевые добавки, посоветовала эксперт. БАДы помогают исключить дефициты питательных веществ. Особенно важны добавки с железом, марганцем, цинком, магнием, так как они стимулируют синтез коллагена. Последний можно принимать отдельно, поскольку с возрастом его выработка в организме снижается. Пить его нужно курсами вместе с гиалуроновой кислотой в нутрицевтиках и витамином С.

Ранее диетолог Гинзбург рассказал об эффективном способе замедлить старение.

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