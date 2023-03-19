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1 час назад

Стоматолог Кадькалова поделилась лайфхаком, как сохранить белизну зубов при употреблении кофе

Слово и Дело

Какие факторы влияют на цвет зубов, рассказала врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталия Кадькалова.Некоторые продукты действительно окрашивают эмаль. К ним относятся красное вино, черника, смородина, чернила каракатицы, рассказала Наталия Кадькалова в интервью газете «Известия». После отбеливания также не рекомендуется употреблять малину.

Как сохранить белизну зубов при употреблении кофе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Для кофе или кока-колы есть лайфхак — можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут», — отметила врач-стоматолог.

Чтобы уменьшить влияние красителей на эмаль, нужно чистить зубы или полоскать рот после каждого приема пищи. Однако важно понимать, что цвет эмали меняется не только из-за продуктов. Зубы часто желтеют из-за приема антибиотиков, бесконтрольного приема БАДов, а также заболеваний ЖКТ.

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