Как сохранить белизну зубов при употреблении кофе

Какие факторы влияют на цвет зубов, рассказала врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталия Кадькалова.Некоторые продукты действительно окрашивают эмаль. К ним относятся красное вино, черника, смородина, чернила каракатицы, рассказала Наталия Кадькалова в интервью газете «Известия». После отбеливания также не рекомендуется употреблять малину.

«Для кофе или кока-колы есть лайфхак — можно пить через соломинку, тогда зубы страдать не будут», — отметила врач-стоматолог.

Чтобы уменьшить влияние красителей на эмаль, нужно чистить зубы или полоскать рот после каждого приема пищи. Однако важно понимать, что цвет эмали меняется не только из-за продуктов. Зубы часто желтеют из-за приема антибиотиков, бесконтрольного приема БАДов, а также заболеваний ЖКТ.