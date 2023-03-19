Особенности маммопластики при тубулярной деформации груди

Пластический хирург высшей категории Алина Хриенко — о тонкостях проведения операции при довольно распространенной патологии.

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Тубулярная грудь — врожденная патология, при которой молочная железа развивается неправильно. Основание груди при таком развитии имеет недостаточный диаметр, из-за чего грудь принимает «трубчатую» форму при избытке тканей железы или форму конуса при недостатке тканей. Вторая проблема тубулярной груди — расширенная ареола, вследствие чего образуется ареолярная грыжа. Ареола может занимать до половины общей площади груди и иметь грибовидное выпячивание. Так же при тубулярности отмечается констрикция — уменьшение нижнего полюса груди.

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Причины патологии до конца не изучены. Первые признаки тубулярной груди появляются в подростковом возрасте, в процессе роста молочной железы. Различают четыре степени тубулярной груди, от полного отсутствия молочной железы при наличии ареолярной грыжи, до сильно птозированной молочной железы, с значительным опущением и большим размером ареолы. Единственный способ лечения — хирургическая операция, но далеко не каждый пластический хирург готов работать с этой патологией. Почему это так сложно и что делать, если у вас тубулярная грудь?

Тубулярная грудь может проявляться по-разному. Это может быть как девочка, еще не достигшая совершеннолетия, с большой птозированной грудью, с избытком тканей молочной железы и большой ареолой, так и молодая женщина, у которой молочные железы практически отсутствуют, но есть значительные ареолярные грыжи. В районе соска такая грудь может казаться суженной или спавшей. Для этой патологии характерны не только гипертрофия ареолы и сосков, но и соски плоской формы или имеющие неправильное направление. Иногда тубулярная грудь развивается только с одной стороны, зачастую молочные железы имеют асимметричную форму.

Тубулярная грудь может проявляться как у мужчин, так и у женщин. Среди основных причин развития патологии выделяют аномально плотную соединительную ткань в области грудной клетки. Эта ткань ограничивает развитие груди, из-за чего она остается неразвитой или имеет неправильную форму. Если тубулярная грудь развита сильно, она может причинять не только психологические, но и физические страдания. Большая и тяжелая грудь создает значительную нагрузку на позвоночник, может стать причиной развития остеохондроза и межпозвоночных грыж.

Диагноз «тубулярная грудь» ставится на основании внешнего осмотра. Лечение тубулярной груди — непростая задача, решать которую должен врач, обладающий соответствующим опытом. Простая операция по увеличению груди в случае тубулярной патологии не даст нужного результата. Коррекция тубулярной груди — это всегда совмещаемые операции с использованием нескольких техник. Если грудь корректируется при помощи имплантов, как правило требуется выполнить дополнительные насечки, скоринг или липофилинг. Аналогично, в случаях коррекции путем подтяжки вокруг ареолы, требуется установка имплантов или липофилинг. Хирург, оперирующий тубулярную грудь, должен в равной степени хорошо владеть всеми техниками для того, чтобы выбрать максимально эффективную тактику лечения каждого пациента.

Один из вариантов коррекции тубулярной груди — установка имплантов. От обычной операции по увеличению груди, операция при тубулярной груди отличается тем, что в первую очередь хирург должен устранить аномалии соединительной ткани. В некоторых случаях необходимо подготовить место для будущих имплантов, установив эспандер. Это устройство, которое постепенно наполняется физиологическим раствором и растягивает соединительные ткани, формируя карман для импланта. Процесс похож на естественный рост молочной железы в подростковом возрасте. После того, как необходимый карман сформирован, в него устанавливается грудной имплант. В ходе операции корректируется форма и размер ареолы, удаляется ареолярная грыжа. В некоторых случаях удается скорректировать форму груди без установки имплантов. Тактика лечения всегда выбирается врачом после очной консультации и исходя из особенностей состояния каждого пациента.

Еще одним вариантом лечения тубулярной груди является операция по подтяжке груди. В ходе операции выполняется иссечение избыточного количества кожного покрова и редукция объема железы для создания красивой новой формы груди. Если собственного объема молочной железы достаточно, установка имплантов не требуется. Однако в этом случае врач должен хорошо укрепить железу для достижения долгосрочного результата операции.

Лактация после коррекции тубулярной груди сохраняется во всех случаях, кроме редукционной маммопластики. При сохранении молочных протоков, сохраняется и возможность естественного вскармливания.