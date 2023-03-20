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1 час назад

Стилист Ефимова объяснила, как подобрать помаду с эффектом омоложения

Вечерняя Москва

Чтобы помада визуально омолаживала женщину, необходимо при ее выборе исходить из цвета волос. Об этом рассказала стилист Анна Ефимова.

Стилист объяснила, как подобрать помаду с эффектом омоложения
Фото: Pexels.comPexels.com

— Пыльно-розовые оттенки помад для светленьких женщин (блондинки, светло-русые), кофейно-бежевые тона для темноволосых. По текстуре помады рекомендуются полупрозрачные и с глянцем, — пояснила эксперт.

Персиковые цвета помад с нюдовыми оттенками и кремовой текстурой отлично подойдут девушкам с теплым цветотипом волос, добавила Ефимова в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Красота,Анна Ефимова,
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