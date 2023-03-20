58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт

Блогерша Лонни (фамилия неизвестна) ответила хейтерам на критику в сети за покрытое татуировками тело. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Tiktok -аккаунте.

58-летняя инфлюэнсерша с никнеймом grayhairandtattoos регулярно делится видео, на которых она демонстрирует кожу с разноцветными рисунками. Так, в одном из последних роликов юзерша в очередной раз показала изображения цветов, бабочек и сердец, сделанные тату-мастером в области ее рук и ног.