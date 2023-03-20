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1 час назад

58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт в сети

Lenta.ru

Блогерша Лонни (фамилия неизвестна) ответила хейтерам на критику в сети за покрытое татуировками тело. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Tiktok-аккаунте.

58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

58-летняя инфлюэнсерша с никнеймом grayhairandtattoos регулярно делится видео, на которых она демонстрирует кожу с разноцветными рисунками. Так, в одном из последних роликов юзерша в очередной раз показала изображения цветов, бабочек и сердец, сделанные тату-мастером в области ее рук и ног.

«Если вы думаете, что я слишком стара для такого внешнего вида, то что, по вашему мнению, я должна с собой сделать?» — иронично спросила Лонни в публикации.

Подписчики поддержали поступок блогерши в комментариях под постом.

«Никого не слушайте, мы не можем быть слишком старыми для чего-то», «Мне 70, и я не собираюсь останавливаться набивать татуировки», «Бабушки с татуировками, вы крутые!» — написали они.

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