Парикмахер посоветовала избегать одной популярной стрижки

Сотрудница британского салона красоты Milk + Blush Николь Петти посоветовала женщинам зрелого возраста избегать одной популярной стрижки — перевернутого боба. Ее комментарий на эту тему приводит издание Express.co.uk.

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Речь идет о прическе, которая подразумевает коротко остриженные волосы сзади и удлиненные перекинутые на бок пряди спереди. По словам парикмахера, такой вид боба выглядит негармонично и визуально добавляет лишние годы своей обладательнице.

«Он невероятно старит и нарушает пропорции лица. Кроме того, считается, что его носят женщины с дурным характером», — пояснила Петти.

В то же время специалистка заявила, что не стоит отказываться от коротких стрижек в целом.