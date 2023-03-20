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26 минут назад

Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах

Lenta.ru

Стилист бьюти-пространства Chevelure Юлия Куракулова назвала россиянкам главные антитренды в прическах. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Куракуловой, на сегодняшний день в моде преобладает естественность. В первую очередь она предложила отказаться от причесок с выбритыми висками или затылком. Вместо них лучше присмотреться к коротким или многослойным стрижкам. Эксперт выделила обладательниц густых волос. По ее мнению, им подойдут различные варианты стрижки «медуза».

Кроме того, парикмахер призвала не делать рваные челки. Она посоветовала отдать предпочтение «детской», поскольку она придает образу легкости и сокращает время на укладку.

Помимо прочего, неактуальными стали контрастное мелирование и окрашивание в неестественные оттенки. По словам стилиста, в данном сезоне необходимо обратить внимание на частичное многослойное осветление прядей.

«Их не придется часто корректировать, что сэкономит ваши деньги. Если же вы преданная поклонница мелирования, то выбирайте натуральные цвета», — пояснила Куракулова.

Также эксперт выделила среди антитрендов химическую завивку. В моду снова вернулись волнистые локоны — в частности, укладка волос на бигуди.

«Одни применяются для придания объема у корней и мягких волн по всей длине, другие создадут упругие и красивые локоны», — заключила Куракулова.

Красота,
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