4 идеальных макияжа с красной помадой

Они заставят почувствовать себя женственной и кокетливой.

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Устали? Чувствуете себя выжатой, а настроение на нуле? Накрасьте губы яркой, красной помадой. Часто она ассоциируется с вечерним макияжем, требующим много времени и умений, но современная мода демократична и красную помаду можно вписать в любой образ. Она заставит вас почувствовать себя кокетливой, привлекательной, яркой.

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Главные правила

Помните, что красная помада идет всем. Есть универсальные оттенки, которые можно использовать каждой девушке — это нейтральные помады с холодным подтоном. Они делают зубы белее, а глаза ярче. Теплые оттенки гораздо коварнее, они могут визуально сделать вас уставшей. Если боитесь ошибиться с цветом, выбирайте более темную помаду, между красным и вишневым оттенком.

Второй нюанс — идеальная кожа. Не отказывайтесь от тонального крема, если собираетесь использовать красную помаду. Так вы будете смотреться свежее.

Дневной макияж с красной помадой за 5 минут

Не выспались? Приболели? Наденьте светлую футболку или рубашку, чтобы смотреться свежее, и сделайте легкий макияж с красной помадой.

Нанесите тонкий слой тонального крема, чтобы выровнять цвет лица. Добавьте консилера точечно, если это необходимо.

Расчешите брови и добавьте немного цветного геля или карандаша.

Прорисуйте межресничную стрелку и накрасьте ресницы

Нанесите красную помаду пальцем, прихлопывающими движениями, чтобы создать эффект зацелованных губ

Остатки продукта на пальце перенесите на яблочки щек, так макияж будет гармоничным и очень стильным.

Классический макияж

В зависимости от наряда, этот вариант будет смотреться гармонично и днем, и вечером. Он займет немного больше времени, но эффект того стоит.

После выравнивания цвета лица и оформления бровей нанесите на все веко светлые матовые тени, а затем прорисуйте межресничную стрелку карандашом

Вооружитесь лайнером или жидкой подводкой и дублируйте получившийся рисунок, добавив ему яркости, выведите острый кончик стрелки, пусть он станет продолжением нижнего века и будет длиннее угловой реснички.

Контур губ обведите красным карандашом, дублируйте не цветовой, а анатомический контур. Нанесите помаду кисточкой, чтобы линии получились идеально ровными. Промокните рот салфеткой.

Откажитесь от румян, подчеркнув бронзером скулы и боковые части лба.

Для прогулки и свидания

Менее строгий образ выглядит привлекательно и кокетливо, но не создает образ роковой женщины. Да и времени займет меньше.

Уделите внимание глазам: нанесите на все веко светлые коричневые тени, они должны быть на тон или два темнее, чем цвет кожи. Прорисуйте межресничную стрелку и растушуйте ее кисточкой с остатком теней, чтобы взгляд стал выразительнее.

Помаду нанесите аппликатором или прямо из тюбика, растушуйте ватной палочкой, чтобы контур получился мягким, а образ выглядел не агрессивным.

Полный нюд