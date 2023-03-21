Хирург назвал ставшие трендом из-за Дженнер пластические операции

«Девушки, повторяющие за Кендалл, хотят выглядеть хрупкими парижанками, поэтому просят сделать маленький бюст. В то же время фанатки Кайли стремятся к округлым формам», — подчеркнул собеседник и добавил, что сами инфлюэнсеры отрицают наличие пластики.