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Хирург назвал ставшие трендом из-за сестер Дженнер пластические операции

Австралийский врач назвал пластические операции, которые стали трендом у пациентов благодаря моделям Кендалл и Кайли Дженнер. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Хирург назвал ставшие трендом из-за Дженнер пластические операции
© Лента.ру

Хирург Курос Таваколи рассказал, что поклонники подражают знаменитым сестрам, стараясь посредством хирургических вмешательств приблизиться к их пропорциям. По словам специалиста, Кендалл олицетворяет так называемый «европейский идеал», а Кайли скорее привлекает любителей американской культуры.

«Девушки, повторяющие за Кендалл, хотят выглядеть хрупкими парижанками, поэтому просят сделать маленький бюст. В то же время фанатки Кайли стремятся к округлым формам», — подчеркнул собеседник и добавил, что сами инфлюэнсеры отрицают наличие пластики.

Ранее в марте российский пластический хирург Никита Молотков назвал самые сложные пластические операции. В первую очередь специалист выделил ринопластику, редукционную маммопластику и фейслифтинг. Кроме того, собеседник издания обратил внимание на абдоминопластику.

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