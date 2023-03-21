Как сделать макияж, чтобы визуально скинуть лет десять

Правильно подобранная косметика может помочь любой женщине выглядеть красивой и уверенной.

Фото: ANTONI SHKRABA production ANTONI SHKRABA production

Визажист Елизавета Настусенко поделилась секретами, которые помогут визуально помолодеть на несколько лет.

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Запоминайте.

Шаг 1: правильная подготовка

Залог хорошего макияжа — правильная подготовка к нему: « Всё начинается с ухода за кожей: очищение, тонизирование и увлажнение, причём не только лица, но и шеи, зоны декольте. При правильной подготовке ваша кожа будет выглядеть отдохнувшей и смотреться под любым тоном идеально».

Шаг 2: выбираем тональное средство

Визажист советует правильно выбрать тональное средство: «Следует отдавать предпочтение продуктам с более лёгкой текстурой, но хорошей пигментацией, чтобы лишний раз не подчеркнуть морщины и качественно выровнять тон».

По словам мастера, лучше выбирать такие средства вместе с косметологом, чтобы не допустить ошибки. Самостоятельно сделать выбор не слишком сложно, если помнить правила.

«Если у вас жирная кожа, стоит отдать предпочтение матирующим средствам, но сильно ими не увлекаться: подобные средства при неправильном нанесении могут подчеркнуть ваши морщинки. Если кожа сухая — выбираем продукты с дополнительными увлажняющими свойствами. При работе с комбинированной кожей я использую те и другие средства. Мое любимое комбо: увлажняющее тональное средство и матирующая пудра для Т-зоны и зоны под глазами», — делится визажист.

Шаг 3: выбираем оттенок теней

Здесь всё индивидуально, но есть и общие правила: «Следует выбирать более натуральные оттенки, избегать слишком холодных цветов, кислотных оттенков»

Визажист не советует пользоваться мерцающими тенями и пигментами, если у вас нависшее веко: «Чтобы скрыть нависание, необходимо проработать складку века матовыми тенями. В лифтинг-макияже также важно прорабатывать межресничный и ресничный ряд чёрным либо тёмно-коричневым карандашом».

Шаг 4: не боимся яркой помады

Эффектный макияж подойдёт не только девушкам: «Но прежде чем наносить помаду, необходимо хорошо увлажнить губы при помощи бальзама или ланолинового крема, затем восстановить контур губ карандашом».

Шаг 5: растушёвываем стрелки

«Форма стрелок должна подходить форме глаз. Растушёванные стрелки – идеальный вариант для нависшего века, а направление стрелок к виску визуально приподнимает уголки глаз».

Визажист советует использовать только один яркий акцент в макияже: яркие губы в сочетании со «смоки айс» будут сильно перегружать образ.