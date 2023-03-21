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2 часа назад

Парикмахер назвал приводящую к облысению прическу

Lenta.ru

Парикмахер Кейси Коулман назвал прическу, которая приводит к облысению. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Парикмахер назвал приводящую к облысению прическу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист записал не видео консультацию с одной из клиенток. Коулман объяснил женщине, почему у нее отсутствует часть волос на затылке.

«Наконец-то я понял, почему у тебя такое пустое пространство на затылке. Это из-за того, что ты носила пучок», — заявил он.

Клиентка, в свою очередь, призналась, что часто укладывает свои пряди в упомянутую прическу. В то же время эксперт отметил, что, помимо пучка, провоцируют облысение резинки, завязанные на голове в несколько раз.

Многие зрители обеспокоились состоянием своих прядей, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Я начала понимать, что у меня происходит на голове. Это все из-за того, что я ношу конский хвост каждый день», «Посмотрев это, я сняла резинку», «Я уже это знаю, поэтому стараюсь ходить с распущенными волосами», — высказывались они.

Красота,
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