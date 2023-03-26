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3 часа назад

4 варианта макияжа для тех, кто носит очки: видео

Стелла Шмель

Сегодня очки стали не только приспособлением для коррекции зрения, но и стильным аксессуаром, дополняющим образ. Чтобы оправа смотрелись гармонично, выбирайте ее согласно вашей форме лица, а также при выборе обратите внимание на оттенок волос и кожи.

Так как очки акцентируют внимание на лице, макияж должен быть идеальным. Блогер и визажист @Lusi_Ignateva разобрала четыре варианта разных макияжей под очки на примере знаменитостей.

Начните с подготовки кожи. Очистите и увлажните ее, чтобы макияж держался лучше и не скатывался под очки. Если вы в своем образе выбираете натуральность, достаточно просто скорректировать цвет кожи, именно этим трюком пользуется модель Наталья Водянова.

Чтобы акцентировать внимание поклонников своих на глазах, модель Эмили Ратаковски обильно прокрашивает их погуще тушью. Так ее глаза выглядят более выразительными и привлекательными.

Актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон в своем макияже любит делать акцент на яркие брови. Таким образом они аккуратно подчеркивают ее лицо и не теряются за оправой.

Какими косметическими средствами нельзя часто пользоваться

Подробнее о том, какой макияж выбрать под очки, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что делать с шеей, чтобы она не выдавала возраст.

Красота,Видео,Дженнифер Энистон,Наталья Водянова,
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