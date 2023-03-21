Названы две главные ошибки при расчесывании волос

«Практически все расчесывают волосы от корней. Нужно наоборот: отступить несколько сантиметров от кончиков и расчесать оставшуюся часть, так постепенно продвигаться все выше и выше», — пояснила Баранова .

Вдобавок специалист предупредила, что не стоит расчесывать мокрые пряди, поскольку они сильно травмируются и ослабевают. При этом эксперт отметила, что если волосы сильно спутались, то лучше использовать для них гребень с широкими зубьями вместо массажной щетки.