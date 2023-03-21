Названы две главные ошибки при расчесывании волос

Трихолог Елена Баранова назвала россиянкам две главные ошибки при расчесывании волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».
По словам врача, многие женщины неправильно прибегают к данному процессу.
«Практически все расчесывают волосы от корней. Нужно наоборот: отступить несколько сантиметров от кончиков и расчесать оставшуюся часть, так постепенно продвигаться все выше и выше», — пояснила Баранова.
Вдобавок специалист предупредила, что не стоит расчесывать мокрые пряди, поскольку они сильно травмируются и ослабевают. При этом эксперт отметила, что если волосы сильно спутались, то лучше использовать для них гребень с широкими зубьями вместо массажной щетки.
«Важно выбрать правильную щетку с натуральной щетиной, но обязательно раз в неделю ее нужно мыть с мылом, а лучше с шампунем», — посоветовала медик.