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1 час назад

Названы приводящие к старению кожи повседневные привычки

Lenta.ru

Основательница косметического бренда starz.beauty Марина Чернова назвала повседневные привычки, которые приводят к старению кожи. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 марта.

Названы приводящие к старению кожи повседневные привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Чернова отметила, что многие люди не умываются перед сном.

«Во время сна в коже происходят восстановительные и омолаживающие процессы. Но косметика и накопленная за день грязь забивают поры, замедляют регенерацию кожи и не дают образовываться коллагену», — объяснила эксперт и посоветовала после очищения кожи всегда наносить на лицо сыворотку и увлажняющий крем.

Вдобавок собеседница издания призвала не забывать защищать кожу от солнца. По ее словам, использовать средства с SPF необходимо круглый год, даже зимой и в пасмурную погоду. Так, Чернова порекомендовала в холодный сезон применять косметические продукты с SPF 15-25, а в жаркий — от 30.

Кроме того, специалист рассказала, что для поддержания здоровья и красоты кожи нужно принимать витамины D, A, цинк, омега и магний.

«Витамин А повысит плотность кожи, синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Цинк снимет воспаления и раздражения, сузит протоки сальных желез и защитит от ультрафиолета», — пояснила она.

Также Чернова предложила начать спать в правильных позах и перестать постоянно трогать лицо руками. В первом случае эксперт заявила, что сон на боку провоцирует появление заломов. Что касается второй привычки, то с пальцев в поры могут попасть бактерии и приведут к покраснениям, образованиям прыщей, черных точек и шелушений.

Красота,Марина Чернова,
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