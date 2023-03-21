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1 час назад

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

Lenta.ru

Парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. Соответствующую информацию публикует издание Express.co.uk.

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.

«Также я бы порекомендовал носить челку-шторку, но мастер обязательно должен учесть особенности вашего лица», — уточнил стилист.

Помимо этого, с седыми волосами отлично сочетаются асимметричные прически или строгий боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). В заключение парикмахер напомнил о важности использования подходящих по типу локонов шампуней и кондиционеров.

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