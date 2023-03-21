Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.

Помимо этого, с седыми волосами отлично сочетаются асимметричные прически или строгий боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). В заключение парикмахер напомнил о важности использования подходящих по типу локонов шампуней и кондиционеров.