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2 часа назад

Следы неудачной пластики заметили на лице Аллы Пугачевой

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Певица Алла Пугачёва в свои 73 года выглядит значительно моложе. Поклонники списывают это на увлечение Примадонны пластическими операциями, да и сами косметологи видят следы вероятных вмешательств - в том числе неудачных.

Следы неудачной пластики заметили на лице Аллы Пугачевой
Фото: СоцсетиСоцсети

Врач-косметолог Марта Орлова в разговоре с «Комсомольской правдой» заметила, что на последнем опубликованном в соцсетях видео Аллы Пугачёвой заметны симптомы одностороннего пареза. Так называется снижение силы мышц, вызываемое повреждением нерва.

Верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо. А нижняя остаётся вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики или избыточного использования ботулотоксина.

По её словам, проблемы Аллы Пугачёвой временные, их вполне можно исправить с помощью физиотерапии.

Также Марта Орлова заметила, что больше в облике певицы придраться не к чему. Косметолог высказала предположение, что Пугачёва прибегла к тотальной хирургической подтяжке лица - в противном случае у неё бы, вероятно, уже появился второй подбородок, брыли, грыжи и прочее.

В соцсетях к внешности Аллы Пугачёвой относятся двояко. Некоторые восхищаются тем, насколько бодра певица в своём преклонном возрасте. Другие считают: нужно стареть с достоинством, а не гнаться за уходящей молодостью.

Видно же, что ничего естественного. Для семидесяти хорошо выглядит. Да ничего хорошего и красивого. Искусственная, неестественная, неприятно даже. У нас все звёзды сейчас такие, все одинаковые, - пишут пользователи.

Красота,Пластические операции,Алла Пугачева,
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