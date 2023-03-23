Следы неудачной пластики заметили на лице Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачёва в свои 73 года выглядит значительно моложе. Поклонники списывают это на увлечение Примадонны пластическими операциями, да и сами косметологи видят следы вероятных вмешательств - в том числе неудачных.

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Врач-косметолог Марта Орлова в разговоре с «Комсомольской правдой» заметила, что на последнем опубликованном в соцсетях видео Аллы Пугачёвой заметны симптомы одностороннего пареза. Так называется снижение силы мышц, вызываемое повреждением нерва.

Верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо. А нижняя остаётся вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики или избыточного использования ботулотоксина.

По её словам, проблемы Аллы Пугачёвой временные, их вполне можно исправить с помощью физиотерапии.

Также Марта Орлова заметила, что больше в облике певицы придраться не к чему. Косметолог высказала предположение, что Пугачёва прибегла к тотальной хирургической подтяжке лица - в противном случае у неё бы, вероятно, уже появился второй подбородок, брыли, грыжи и прочее.

В соцсетях к внешности Аллы Пугачёвой относятся двояко. Некоторые восхищаются тем, насколько бодра певица в своём преклонном возрасте. Другие считают: нужно стареть с достоинством, а не гнаться за уходящей молодостью.