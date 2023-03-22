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1 час назад

Пластический хирург Алексанян рассказал о старящих операциях

Мария Каткова
Тигран Алексанянэксперт

Тигран Алексанян, пластический хирург, рассказал об операциях, которые могут состарить лицо. Об этом сообщает "Лента.ру".

Пластический хирург назвал старящие операции
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт призвал женщин воздержаться от популярной операции по удалению комков Биша. после нее лицо выглядит уставшим из-за провала в области скул. Также в случае неудачной операции могут появиться морщины и заломы на лице.

Еще одной неудачной операцией он назвал подтяжку бровей. Во-первых, лицо перестанет быть уникальным. Во-вторых, выражение будет всегда удивленным.

"Слишком высокие брови сделают лицо неестественно удивленным"
Тигран Алексанян
Тигран АлексанянПластический хирург, доктор медицинских наук

Алексанян посоветовал искать хорошего специалиста для липосакции, так как иногда во время подобных операций удаляют слишком большое количество жира, в результате чего лицо деформируется, появляются складки.

Пластический хирург рассказал о самых нелепых просьбах пациентов

Ранее сообщалось, что хирург назвал способ распознать наличие пластики на лице.

Красота,Тигран Алексанян,
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