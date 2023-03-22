Пластический хирург назвал старящие операции

Тигран Алексанян, пластический хирург, рассказал об операциях, которые могут состарить лицо. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперт призвал женщин воздержаться от популярной операции по удалению комков Биша. после нее лицо выглядит уставшим из-за провала в области скул. Также в случае неудачной операции могут появиться морщины и заломы на лице.
Еще одной неудачной операцией он назвал подтяжку бровей. Во-первых, лицо перестанет быть уникальным. Во-вторых, выражение будет всегда удивленным.
Алексанян посоветовал искать хорошего специалиста для липосакции, так как иногда во время подобных операций удаляют слишком большое количество жира, в результате чего лицо деформируется, появляются складки.
Ранее сообщалось, что хирург назвал способ распознать наличие пластики на лице.