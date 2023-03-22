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18 минут назад

Раскрыт правильный метод применения сухого шампуня

Lenta.ru

Парикмахер Том Смит из Лондона раскрыл правильный метод применения сухого шампуня. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 79 тысяч подписчиков.

Раскрыт правильный метод применения сухого шампуня
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсер с никнеймом tomsmithhd рассказал, что после нанесения упомянутого средства на корни волос необходимо сначала подождать две минуты.

«Это позволит частицам в продукте впитать масла из ваших локонов и кожи головы», — пояснил он.

Затем Смит посоветовал убрать оставшиеся мелкие частицы сухого шампуня с помощью фена с холодным воздухом и мягкой расчески.

«Таким образом ваши пряди будут выглядеть свежими без каких-либо остатков белой пудры», — заверил парикмахер.

Красота,Том Смит,
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