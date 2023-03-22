Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Аня Покров призналась, что хотела увеличить грудь

Газета.Ru

Блогер Аня Покров опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок в корсете, однако фанаты не оценили фото, оставив немало язвительных комментариев о груди возлюбленной Артура Бабича.

Аня Покров призналась, что хотела увеличить грудь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Корсет подчеркнул отсутствие груди»; «Вот что значит нулевой размер»; «Кажется, ты что-то потеряла»; «Надо было ваты напихать»; «Не самая лучшая фотосессия», — написали фанаты.

В ответ на это Покров отметила, что раньше очень переживала из-за своей груди. Блогер призналась, что планировала увеличить грудь, однако после разговора с пластическим хирургом передумала это делать. Девушка пожаловалась, что раньше ее очень задевали язвительные комментарии на эту тему. Сейчас же Покров комфортно себя чувствует даже в открытой одежде.

«Раньше меня это очень цепляло. Цепляло так, что я даже ходила к хирургу на консультацию по увеличению груди. Я безумно комфортно чувствую себя в топиках и купальниках! Маленькая грудь — это уже круто, девочки! Ну согласитесь!» — подчеркнула блогер.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий