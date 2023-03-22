Аня Покров призналась, что хотела увеличить грудь

Блогер Аня Покров опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок в корсете, однако фанаты не оценили фото, оставив немало язвительных комментариев о груди возлюбленной Артура Бабича.
«Корсет подчеркнул отсутствие груди»; «Вот что значит нулевой размер»; «Кажется, ты что-то потеряла»; «Надо было ваты напихать»; «Не самая лучшая фотосессия», — написали фанаты.
В ответ на это Покров отметила, что раньше очень переживала из-за своей груди. Блогер призналась, что планировала увеличить грудь, однако после разговора с пластическим хирургом передумала это делать. Девушка пожаловалась, что раньше ее очень задевали язвительные комментарии на эту тему. Сейчас же Покров комфортно себя чувствует даже в открытой одежде.
«Раньше меня это очень цепляло. Цепляло так, что я даже ходила к хирургу на консультацию по увеличению груди. Я безумно комфортно чувствую себя в топиках и купальниках! Маленькая грудь — это уже круто, девочки! Ну согласитесь!» — подчеркнула блогер.