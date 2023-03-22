Аня Покров призналась, что хотела увеличить грудь

Блогер Аня Покров опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок в корсете, однако фанаты не оценили фото, оставив немало язвительных комментариев о груди возлюбленной Артура Бабича.

В ответ на это Покров отметила, что раньше очень переживала из-за своей груди. Блогер призналась, что планировала увеличить грудь, однако после разговора с пластическим хирургом передумала это делать. Девушка пожаловалась, что раньше ее очень задевали язвительные комментарии на эту тему. Сейчас же Покров комфортно себя чувствует даже в открытой одежде.