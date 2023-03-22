Как сделать скраб в домашних условиях: простые способы

Зачем покупать, иногда довольно дорогие косметические продукты, если их можно приготовить дома из тех продуктов, которые наверняка найдутся на кухне. Например, скраб для кожи. Сложного в этом ничего нет, достаточно подобрать подходящие ингредиенты и следовать инструкции, как сделать скраб в домашних условиях. Лицо такими скрабами лучше не трогать, а вот тело, скорее всего, скажет спасибо.
«Рамблер» предлагает четыре проверенных рецепта скрабов для тела, которые отлично работают, вкусно пахнут и просты в приготовлении.
Очищение – один из важнейших этапов ухода за кожей, пропускать который нельзя. Причем важно не только умывать лицо и регулярно принимать душ, но удалять омертвевшие клетки с поверхности.
Просто водой сделать это не получится, нужно применять специальные средства, например, скрабы, которые содержат абразивные частички.
Если кожа повреждена, есть воспалительные элементы, раздраженные участки, порезы, царапины, применять скрабы нельзя ни в коем случае. Можно сильно ухудшить ее состояние.
Для сухой и нормальной кожи скрабы можно применять дважды в месяц, если кожа жирная – один раз в неделю.
Все смешать, нанести на кожу круговыми массажными движениями в течение 5-10 минут. Затем тщательно смойте и нанесите на кожу любимое увлажняющее средства.
Все смешать, в течение нескольких минут наносить на кожу. Важно: кофе используем после заваривания, а не свежий. Считается, что кофе помогает разгладить апельсиновую корку. Надеяться на чудо не стоит, если вы не занимаетесь физкультурой и не следите за питанием.
Нежный и очень приятный скраб. Но не забудьте овсяные хлопья предварительно перемолоть в кофемолке. Точно также все смешиваем, наносим, массируем и смываем. А после наносим на кожу любимое увлажняющее или питательное средство – крем, молочко, лосьон, масло. Кстати, вместо лимонной цедры можно взять апельсиновую, а можно и вовсе обойтись без нее, но запах будет уже не тот.
Горький шоколад натереть на мелкой терке, смешать с другими ингредиентами. А дальше по схеме: наносим, массируем, смываем и в конце любимый крем.
На самом деле все эти ингредиенты можно смешивать в любом порядке и в тех пропорциях, которые вам кажутся оптимальными.
Специальные перчатки и жесткие мочалки неплохо справляются с отшелушиванием ороговевших клеток. Но самый нежный и при этом эффективный способ очищения – с помощью шелковой рукавички. Ее можно купить, а можно сшить самостоятельно, но нужно правильно выбрать ткань. Она должна быть очень гладкой и блестящей. Причем подходит шелковая рукавичка даже для лица. Применяется она после горячего душа или ванны, когда кожа будет распарена. Фанатично не трите, достаточно будет очень легких движений.