Как сделать скраб в домашних условиях: простые способы

Зачем покупать, иногда довольно дорогие косметические продукты, если их можно приготовить дома из тех продуктов, которые наверняка найдутся на кухне. Например, скраб для кожи. Сложного в этом ничего нет, достаточно подобрать подходящие ингредиенты и следовать инструкции, как сделать скраб в домашних условиях. Лицо такими скрабами лучше не трогать, а вот тело, скорее всего, скажет спасибо.

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«Рамблер» предлагает четыре проверенных рецепта скрабов для тела, которые отлично работают, вкусно пахнут и просты в приготовлении.

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Что нужно знать об очищении кожи с помощью скрабов

Очищение – один из важнейших этапов ухода за кожей, пропускать который нельзя. Причем важно не только умывать лицо и регулярно принимать душ, но удалять омертвевшие клетки с поверхности.

Просто водой сделать это не получится, нужно применять специальные средства, например, скрабы, которые содержат абразивные частички.

Если кожа повреждена, есть воспалительные элементы, раздраженные участки, порезы, царапины, применять скрабы нельзя ни в коем случае. Можно сильно ухудшить ее состояние.

Для сухой и нормальной кожи скрабы можно применять дважды в месяц, если кожа жирная – один раз в неделю.

Солевой скраб

Две столовые ложки соли

100 миллилитров оливкового масла

Все смешать, нанести на кожу круговыми массажными движениями в течение 5-10 минут. Затем тщательно смойте и нанесите на кожу любимое увлажняющее средства.

Кофейный скраб

Две столовые ложки молотого кофе

Две столовые ложки меда

Все смешать, в течение нескольких минут наносить на кожу. Важно: кофе используем после заваривания, а не свежий. Считается, что кофе помогает разгладить апельсиновую корку. Надеяться на чудо не стоит, если вы не занимаетесь физкультурой и не следите за питанием.

Овсяный скраб

Одна столовая ложка овсяных хлопьев

Две столовые ложки цедры лимона

Одна чайная ложка персикового масла

Две столовые ложки греческого йогурта

Нежный и очень приятный скраб. Но не забудьте овсяные хлопья предварительно перемолоть в кофемолке. Точно также все смешиваем, наносим, массируем и смываем. А после наносим на кожу любимое увлажняющее или питательное средство – крем, молочко, лосьон, масло. Кстати, вместо лимонной цедры можно взять апельсиновую, а можно и вовсе обойтись без нее, но запах будет уже не тот.

Сахарный скраб

Две столовые ложки тростникового сахара

Три столовые ложки тертого горького шоколада

100 мл оливкового масла

Горький шоколад натереть на мелкой терке, смешать с другими ингредиентами. А дальше по схеме: наносим, массируем, смываем и в конце любимый крем.

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На самом деле все эти ингредиенты можно смешивать в любом порядке и в тех пропорциях, которые вам кажутся оптимальными.

Бонус: альтернативный способ

Специальные перчатки и жесткие мочалки неплохо справляются с отшелушиванием ороговевших клеток. Но самый нежный и при этом эффективный способ очищения – с помощью шелковой рукавички. Ее можно купить, а можно сшить самостоятельно, но нужно правильно выбрать ткань. Она должна быть очень гладкой и блестящей. Причем подходит шелковая рукавичка даже для лица. Применяется она после горячего душа или ванны, когда кожа будет распарена. Фанатично не трите, достаточно будет очень легких движений.