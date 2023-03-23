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1 час назад

Рэперша Doja Cat уменьшила грудь и сделала липосакцию

Газета.Ru

Американская рэперша Doja Cat рассказала о пластических операциях, которые сделала за последне время. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Рэперша Doja Cat уменьшила грудь и сделала липосакцию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, рассказала, что скорректировала фигуру путем удаления жировых отложений в проблемных областях, а также уменьшила грудь до второго размера.

"Чувствую себя нормально. У меня была липосакция, поэтому мои бедра сильно болят, если я слишком много двигаюсь. Но я восстанавливаюсь очень быстро", — написала рэперша.

В августе 2022 года рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире. Певица взяла в руки бритвенный станок и сбрила сначала волосы, а потом брови. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории.

В Париже Doja Cat снова решила изменить свою внешность. Рэперша нарисовала белые брови-"ниточки" и выбелила ресницы.

Красота,Пластические операции,
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