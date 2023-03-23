Раскрыта правда о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди

«Наши первые результаты подтверждают гипотезу о том, что бюстгальтер — это ложная необходимость. С медицинской, физиологической и анатомической точек зрения грудь не получает пользы от уменьшения действия гравитации за счет него. Наоборот, из-за бюстгальтера она становится более обвисшей», — заявил Руйон в беседе с радио France Info.