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1 час назад

Раскрыта правда о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди

Lenta.ru

Терапевт Кира Менгисту из США раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид женской груди. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыта правда о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, вопреки распространенному мнению, использование данного предмета гардероба не препятствует обвисанию бюста. Она отметила, что тем, кто отказался его носить, нечего опасаться. При этом медик сослалась на исследование профессора Университета Франш-Конте Жан-Дени Руйона, который посвятил изучению указанной темы 15 лет.

«Наши первые результаты подтверждают гипотезу о том, что бюстгальтер — это ложная необходимость. С медицинской, физиологической и анатомической точек зрения грудь не получает пользы от уменьшения действия гравитации за счет него. Наоборот, из-за бюстгальтера она становится более обвисшей», — заявил Руйон в беседе с радио France Info.

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