Аня Покров дала совет девушкам с маленькой грудью

За жизнью 23-летней блогерши в соцсетях следят более семи миллионов человек. Аня Покров ежедневно радует аудиторию изумительными снимками, за которыми, как оказалось, тоже скрываются комплексы. На днях участница Dream Team House поделилась кадрами с фотосессии в сексуальном образе. Но в этот раз хейтеры осудили ее не за откровения, а за... «чересчур маленькую грудь». Аня не растерялась и ответила недовольным поучительной историей.