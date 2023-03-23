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1 час назад

Аня Покров дала совет девушкам с маленькой грудью

Super.ru

За жизнью 23-летней блогерши в соцсетях следят более семи миллионов человек. Аня Покров ежедневно радует аудиторию изумительными снимками, за которыми, как оказалось, тоже скрываются комплексы. На днях участница Dream Team House поделилась кадрами с фотосессии в сексуальном образе. Но в этот раз хейтеры осудили ее не за откровения, а за... «чересчур маленькую грудь». Аня не растерялась и ответила недовольным поучительной историей.

Аня Покров дала совет девушкам с маленькой грудью
Фото: Super.ruSuper.ru

Оказалось, что долгое время тиктокерша переживала из-за размера своей груди.

«Цепляло так, что я даже ходила к хирургу на консультацию по поводу увеличения груди», — призналась она.

Но после консультации поняла, что операция — лишнее, небольшая грудь ее полностью устраивает.

«Я безумно комфортно чувствую себя в топиках и купальниках. Маленькие [груди] — это уже круто, девочки!» — отметила Аня и посоветовала всем, кто тоже комплексует из-за своего размера, «не париться».

«Лучше иметь большой кругозор, чем вечно загоняться из-за маленькой груди!» — подытожила она.

Красота,
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