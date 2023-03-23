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42 минуты назад

Девушку подняли на смех из-за внешности утки после увеличения губ

Lenta.ru

Блогерша Анико (фамилия неизвестна) из Австралии сделала коррекцию губ у косметолога и была поднята на смех из-за новой внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом thisthickdoll призналась, что специалист вколол ей только один миллилитр филлеров из-за большого размера естественных губ. На размещенных кадрах видно, что лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядит отекшим и покрасневшим, а губы чересчур пухлыми.

«Мне нравится этот опухший вид, я счастлива выглядеть именно так», — заявила она.

Lenta.ru

Видео стало вирусным и набрало более 122,9 тысячи просмотров. Подписчики, в свою очередь, сравнили девушку с уткой и отметили, что увеличивать губы ей больше не следует. «Вы шутите?», «Ощущение, что ты сейчас взорвешься», «Кря-кря», «Ты могла пойти в местный магазин за этими хот-догами», — написали они.

Красота,Видео,
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