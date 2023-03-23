Оливия Уайлд опубликовала фото в купальнике

Актриса Оливия Уайлд, известная по сериалу "Доктор Хаус", опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram*.

10 марта Оливии Уайлд исполнилось 39 лет. Спустя полторы недели после дня рождения звезда "Доктора Хауса" сделала публикацию в социальных сетях и поблагодарила поклонников за поздравления.

Актриса опубликовала сделанный на пляже снимок, на котором предстала в раздельном купальнике с лифом-бандо и плавками на завязках, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

"39, чувствую себя прекрасно", — подписала Уайлд. На фото видна татуировка на правой ягодице актрисы.

"Вероятно, не последняя, но кто знает", — добавила она, подчеркнув, что не прочь сделать еще одну наколку.

Газета.Ru

В ноябре 2022 года Оливия Уайлд рассталась с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом после двух лет романа.