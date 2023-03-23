Зачем защищать кожу от солнца

Заведующая физиотерапевтическим отделением ГКБ им. Виноградова в Академическом районе Ирина Климова рассказала, зачем с наступлением весны нужно использовать солнцезащитный крем. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Фото: Твоя Газета Твоя Газета

Как отмечает медик, данный косметический продукт нужно вводить в обязательный уход за лицом с марта по сентябрь. Причем наносить его следует не только во время солнечной погоды. При выборе средства стоит отдавать предпочтение тюбикам с маркировкой SPF защиты не ниже 30.

Также следует помнить, что в среднем действие солнцезащитного крема рассчитано на 3–6 часов. Поэтому если вы проводите на улице больше времени, слой защиты стоит обновить.