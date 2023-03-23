Зачем защищать кожу от солнца

Заведующая физиотерапевтическим отделением ГКБ им. Виноградова в Академическом районе Ирина Климова рассказала, зачем с наступлением весны нужно использовать солнцезащитный крем. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.
Как отмечает медик, данный косметический продукт нужно вводить в обязательный уход за лицом с марта по сентябрь. Причем наносить его следует не только во время солнечной погоды. При выборе средства стоит отдавать предпочтение тюбикам с маркировкой SPF защиты не ниже 30.
Также следует помнить, что в среднем действие солнцезащитного крема рассчитано на 3–6 часов. Поэтому если вы проводите на улице больше времени, слой защиты стоит обновить.
«Обязательно наносите крем за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и начал свое действие», — дает совет Ирина Климова.