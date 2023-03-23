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2 часа назад

Раскрыт вред четырех популярных косметических средств

Lenta.ru

Российский косметолог Олеся Панченко раскрыла вред четырех популярных косметических средств. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Раскрыт вред четырех популярных косметических средств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, негативные последствия для внешности взрослого человека может иметь применение детского крема. Так, сухую кожу он делает более сухой, а на жирной провоцирует воспаления. Кроме того, образованию прыщей и комедонов способствует детская присыпка, отметила собеседница издания.

В то же время разрушает на лице защитный барьер и приводит к раннему старению мыло, если оно выступает в качестве средства для умывания, заявила Панченко.

«Я также не советую использовать салициловый спирт. Он входит в состав многих средств, но сам по себе от прыщей не спасет. Это слишком агрессивное средство, которое еще сильнее испортит кожу», — добавила она.

Красота,
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