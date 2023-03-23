5 советов, как быстро подготовить тело к пляжному сезону

Если будете следовать этим советам, тренировочный процесс пойдёт быстрее и приятнее.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Тренировку на всё тело с фитнес-резинками ищите по ссылке.

Видео дня

Регулярные и разнообразные тренировки

В спорте важен баланс. Начните с составления графика, который комфортно впишется в ваш жизненный ритм. Помните, что каждая пропущенная тренировка — это шаг назад.

Не стоит и злоупотреблять активностью, если вы плохо себя чувствуете или просто не выспались. В этом случае занятие не принесёт вам ничего, кроме дискомфорта. План тренировок должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.

Позитивные эмоции

Принуждать себя к спорту, который вам не нравится или не интересен, точно не стоит — так вы тормозите свой прогресс. Посещайте только те занятия, которые вам действительно по душе. Помните, что тренировки — это инструмент для достижения вашей цели!

Не забывайте хвалить себя, например, получая первые результаты, фиксируйте их в спортивном дневнике. Не ждите мгновенных успехов и помните, что большой путь всегда поделён на маленькие отрезки.

Добавьте больше активности в повседневную жизнь

Попробуйте сформировать несколько полезных привычек, например, ходить по лестнице, не используя лифт. Даже пары пролётов будет достаточно. Так уже через месяц вы заметите, что ваши ноги стали сильнее, а ягодицы – более упругими и округлыми.

При наступлении тепла можно придумать какую-то традицию: гулять в парке или кататься на велосипеде по выходным. Позовите с собой друзей, так вы совместите приятное с полезным!

Знакомьтесь с новыми людьми

Как правило, в спортзале есть своё комьюнити — люди, которые тоже пришли тренироваться ради какой-то цели и результата. Познакомьтесь с ними. Вы будете поддерживать друг друга, делиться советами и рекомендациями и просто заряжаться позитивом и приятно болтать между тренировками и подходами. Такое общение точно пойдёт во благо!

Не забывайте о правильном питании

Здесь работает то же правило, что и с тренировками — баланс и умеренность. Оставляйте больше белковых продуктов, чтобы обеспечить рост и рельеф мышц. Овощи — это обязательный гарнир к обеду и ужину, также готовьте больше салатов.

Пейте чистую воду и помните, что чай, кофе и другие напитки имеют калорийность, поэтому учитывайте это.