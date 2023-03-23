5 советов, как быстро подготовить тело к пляжному сезону

Если будете следовать этим советам, тренировочный процесс пойдёт быстрее и приятнее.
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В спорте важен баланс. Начните с составления графика, который комфортно впишется в ваш жизненный ритм. Помните, что каждая пропущенная тренировка — это шаг назад.
Не стоит и злоупотреблять активностью, если вы плохо себя чувствуете или просто не выспались. В этом случае занятие не принесёт вам ничего, кроме дискомфорта. План тренировок должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.
Принуждать себя к спорту, который вам не нравится или не интересен, точно не стоит — так вы тормозите свой прогресс. Посещайте только те занятия, которые вам действительно по душе. Помните, что тренировки — это инструмент для достижения вашей цели!
Не забывайте хвалить себя, например, получая первые результаты, фиксируйте их в спортивном дневнике. Не ждите мгновенных успехов и помните, что большой путь всегда поделён на маленькие отрезки.
Попробуйте сформировать несколько полезных привычек, например, ходить по лестнице, не используя лифт. Даже пары пролётов будет достаточно. Так уже через месяц вы заметите, что ваши ноги стали сильнее, а ягодицы – более упругими и округлыми.
При наступлении тепла можно придумать какую-то традицию: гулять в парке или кататься на велосипеде по выходным. Позовите с собой друзей, так вы совместите приятное с полезным!
Как правило, в спортзале есть своё комьюнити — люди, которые тоже пришли тренироваться ради какой-то цели и результата. Познакомьтесь с ними. Вы будете поддерживать друг друга, делиться советами и рекомендациями и просто заряжаться позитивом и приятно болтать между тренировками и подходами. Такое общение точно пойдёт во благо!
Здесь работает то же правило, что и с тренировками — баланс и умеренность. Оставляйте больше белковых продуктов, чтобы обеспечить рост и рельеф мышц. Овощи — это обязательный гарнир к обеду и ужину, также готовьте больше салатов.
Пейте чистую воду и помните, что чай, кофе и другие напитки имеют калорийность, поэтому учитывайте это.
И вот несколько лайфхаков, которые позволят есть меньше, не голодая: во-первых, используйте небольшие тарелки, а во-вторых, не отвлекайтесь во время приёма пищи на просмотр телевизора или социальные сети. Готовьтесь к сезону бикини экологично и комфортно, и тогда результат порадует вас вдвойне!