Косметичка в отпуск: что взять, чтобы выглядеть красивой

Совсем скоро начнется сезон отпусков, и многие девушки наверняка задумываются, какие же продукты сложить в свою косметичку? Ведь косметичка в поездке, как правило, должна занимать очень мало места в чемодане и не добавлять лишнего веса багажу. Настя Рогона поделилась с нами must-have средствами, которые можно взять с собой в дорогу.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Я сама довольно часто езжу в командировки и бываю отпуске. Поэтому у меня есть годами наработанный список косметических продуктов, которые всегда путешествуют вместе со мной и дают возможность создать целостный образ, используя минимум продуктов«, — говорит блогер.

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1. ВВ–крем для лица. Я считаю, что это самое незаменимое декоративное средство в отпуске. Такой крем сочетает в себе свойства тонального и дневного крема, выполняет одновременно декоративную и уходовую функцию, корректирует тон лица, скрывает недостатки, а также увлажняет и питает вашу кожу. Также, в отличие от классического тонального крема, BB-крем содержит высокий SPF фактор, а это самая важная забота для вашей кожи в весенне–летний период!

2. Помада нейтрального оттенка. Мне кажется, что кремовая помада — один из самых универсальных продуктов в нашей косметичке. Ведь правильно подобранная помада, имеющая в составе увлажняющие компоненты, не только придаст приятный свежий оттенок губам, но также увлажнит и защитит их в непривычном для нас климате. Также помаду можно использовать как кремовый скульптор или румяна в зависимости от оттенка. А можно и вовсе нанести на веко и хорошенько растушевать — это придаст лицу необычайную свежесть. То есть всего лишь одна правильно выбранная помада поможет сохранить кучу места в вашей косметичке, ведь с помощью нее вы можете не только накрасить губы, защитив и увлажнив их, но и сделать коррекцию вашего лица или вовсе использовать для макияжа глаз.

3. Тушь для ресниц. Тушь для ресниц выполняет сразу несколько задач: максимально выгодно подчеркивает ваши глаза, увеличивает объем и длину ресниц, тем самым дополняя ваш образ. В зависимости от того, какие у вас ресницы от природы, вы можете подобрать для себя ту самую идеальную тушь. Если ваши ресницы короткие, берите удлиняющую, если прямые — выбирайте подкручивающую. Если вы едете в жаркий влажный климат, то берите водостойкую. Цвет я бы посоветовала брать классический черный, ведь считается что этот оттенок является универсальным и подходит абсолютно любой девушке.

4. Палетка для контуринга. На мой взгляд, это один из самых незаменимых и универсальных продуктов в косметичке. Ведь подобный продукт объединяет в себе все самое необходимое для гармоничного макияжа лица. Тут есть бронзер, румяна, хайлайтер и пудра. Также этот продукт спокойно можно использовать в макияже глаз как сухие тени и сделать коррекцию бровей.